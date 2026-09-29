Токаев: Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

По словам главы нашего государства, Казахстан и Германия на протяжении многих лет выстраивают прочные отношения, основанные на взаимном уважении и практическом взаимодействии.

"Казахстан рассматривает Германию как надежного и давнего стратегического партнера. Мы с большим уважением относимся к экономическим достижениям Германии и ее промышленной культуре. На протяжении поколений бренд "Made in Germany" является символом качества, инженерного совершенства, точности и ответственности. Экономическая мощь Германии сформирована не только ее глобальными корпорациями, но и компаниями среднего бизнеса (Mittelstand), квалифицированными кадрами, научным потенциалом и уникальной производственной культурой", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил особую роль Германии в отношениях Казахстана с Европейским Союзом. По его словам, ЕС является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана, а Германия – одним из ключевых двигателей экономического взаимодействия страны с Европой.

"Критически важные материалы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация и передовые технологии сегодня находятся в центре нашей расширенной повестки. Именно в этих сферах Казахстан и Германия могут добиться значительных результатов совместными усилиями", – отметил глава государства.

По его мнению, двусторонние отношения способны стать важным мостом, укрепляющим экономические связи между Центральной Азией и Европой.

Президент назвал промышленную кооперацию одним из важнейших направлений казахстанско-германского партнерства. Сегодня совместный портфель включает 40 инвестиционных инициатив общей стоимостью более 54 млрд долларов, из которых 21 проект уже реализован.

Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с такими компаниями, как CLAAS, Horsch, Amazonen-Werke и Knauf. За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

"Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что наше промышленное партнерство становится двусторонним процессом, что отражается в росте позиций промышленного экспорта Казахстана в Германию. В частности, в ходе моего визита были достигнуты договоренности о поставках на германский рынок продукции отечественного машиностроения, включая железнодорожные колеса, производимые с использованием немецкого оборудования", – рассказал президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов расширять сотрудничество с германскими компаниями в сферах автоматизации, станкостроения, промышленной робототехники, точного машиностроения, передового производства и цифровизации производственных процессов.

"Эти примеры указывают на следующий этап развития наших экономических отношений. Нам следует перейти от отдельных успешных проектов к системному промышленному партнерству. Для этого Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу, в основе которой будет единый портфель флагманских проектов. Цель носит практический характер – отобрать коммерчески жизнеспособные проекты, способные привести к формированию новых отраслей в Казахстане, привносить передовые немецкие технологии и компетенции и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции для региональных и мировых рынков. Компании немецкого Mittelstand могут сыграть особенно важную роль в этом направлении", – отметил он.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.