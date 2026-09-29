Токаев: Безопасность инвестиций под особым контролем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Фридрих Мерц провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства подчеркнул, что стратегическое партнерство Казахстана и Германии опирается на прочное политическое доверие, взаимные экономические интересы и тесные человеческие связи.

"Объем взаимной торговли в прошлом году достиг 4,5 млрд долларов, увеличившись на 13,4%. Совокупный приток инвестиций из Германии за 21 год достиг 8 млрд долларов. Хотел бы заверить, что обеспечение безопасности германских инвестиций находится на нашем особом контроле", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание стороны уделили упрочению торгово-экономического сотрудничества. Как было подчеркнуто, на сегодняшний день совместный инвестиционный портфель насчитывает 40 промышленных проектов общей стоимостью около 54 млрд долларов.

В этом контексте президент Казахстана отметил продуктивную и слаженную работу Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета.

Глава государства подчеркнул значимую роль Германии в современной мировой политике и экономике. По его словам, промышленная мощь, научная школа страны и культура ответственного труда немецкого народа заслуженно пользуются высоким международным авторитетом.

Президент Казахстана и канцлер Германии также рассмотрели вопросы расширения культурно-гуманитарного взаимодействия, включая реализацию совместных инициатив в сфере образования и науки.

Стороны выразили уверенность в том, что итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию будут способствовать достижению еще больших результатов во имя благополучия и процветания двух стран.

По итогам переговоров глава нашего государства пригласил канцлера Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.