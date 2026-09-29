"Наше сотрудничество будет успешным": Токаев выступил после переговоров с Мерцем

Касым-Жомарт Токаев и Фридрих Мерц провели брифинг для представителей СМИ. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства в своем заявлении для СМИ выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры откроют путь к дальнейшему укреплению связей между двумя странами, и отметил, что придает этому визиту особое значение.

"Германия – государство с большим политическим влиянием, мощным потенциалом и высоким международным авторитетом. Ваши грандиозные достижения в экономике, науке, технологиях и других областях – яркое тому подтверждение. Пользуясь этой возможностью, уважаемый г-н канцлер, искренне поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с наступающим Днем германского единства! Безусловно, это исторический день, который положил начало новой эре в развитии Германии и дал мощный импульс процветанию всей Европы. Я искренне желаю дальнейшего процветания дружественному немецкому народу", – сказал он.

Президент назвал Германию надежным стратегическим партнером Казахстана в Европе и одним из первых государств, признавших независимость нашей страны.

"В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. В течение этого периода наше партнерство поступательно развивается на всех уровнях. Укрепились торгово-экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные связи. Сформирована соответствующая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие и в рамках международных организаций. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на взаимном уважении и поддержке, и впредь будет успешным", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги, глава государства подчеркнул, что в рамках содержательных переговоров с федеральным канцлером Германии были достигнуты важные договоренности.

По словам президента, есть все основания утверждать, что сегодняшние встречи прошли содержательно и плодотворно.

"В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 млрд долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным. Завтра я планирую посетить Баварию и встретиться с рядом высокопоставленных лиц. В ходе визита я приму участие в уникальном мероприятии – Казахстанско-баварском технологическом форуме. Рассчитываю, что эта встреча также будет способствовать укреплению партнерства наших стран", – поделился ожиданиями Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального уровня.

"Мы считаем, что любой конфликт необходимо решать мирным и дипломатическим путем. Это общая позиция наших стран. Кроме того, мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате "Центральная Азия – Германия". Казахстан намерен укреплять стратегическое партнерство с Германией, ориентированное на долгосрочные, взаимовыгодные и конкретные результаты", – подытожил глава государства.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Президент РК выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.