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Политика

"Достигли соглашений": Токаев рассказал о новых договоренностях с Германией

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 00:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Об этом глава государства заявил во время брифинга для представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент телеканала Jibek Joly Дильназ Ерланова спросила у главы государства, как он оценивает характер сотрудничества между Казахстаном и Германией в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений.

"Мы оцениваем достаточно высоко пройденный путь. Как известно, дорогу преодолевает идущий. Мы прошли достаточно трудный путь, достигли больших успехов. Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране. Мы любим и уважаем эту страну, должным образом оцениваем ее достижения, прежде всего в экономике, да и в других областях. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений, теперь же стоит задача должной реализации, выполнения этих соглашений. Поэтому мой взгляд на будущее достаточно положительный. Я полностью уверен в том, что мы достигнем еще больших успехов. Я во время переговоров сказал, что мы ждем с государственным визитом канцлера Мерца в любое удобное для него время в следующем году", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Германия могут расширить сотрудничество в энергетике и переработке сырья.

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Канат Болысбек
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