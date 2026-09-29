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Политика

Токаев раскрыл планы Казахстана по привлечению иностранных студентов

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 00:56 Фото: akorda.kz
Глава государства встретился с ректорами ведущих ВУЗов и руководителями научных институтов Германии. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев особо отметил успехи в сфере образовательного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

По его словам, эти достижения стали возможными благодаря укреплению политического диалога, начало которому было положено в ходе визита президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану в июне 2023 года.

"Сегодня 45 казахстанских университетов сотрудничают примерно со 100 немецкими партнерами. Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии. В настоящее время в Казахстане работают более 30 филиалов и партнерских представительств зарубежных университетов. Эти цифры говорят сами за себя. Но при этом они не отражают всей глубины партнерства. Важно то, что именно мы создаем вместе. Здесь я имею в виду принципиальное изменение характера нашего сотрудничества", – сказал президент.

Глава государства определил в качестве одного из стратегических приоритетов формирование Казахстана как ведущего академического и научно-исследовательского центра Евразии.

"Мы меняем традиционную модель. Вместо того, чтобы в основном направлять молодежь на обучение за рубеж, мы привлекаем в Казахстан стандарты и специализацию ведущих международных ВУЗов. Кардиффский университет, KAIST и Колорадская школа горного дела уже представлены в нашей стране. Сегодня у нас обучаются более 40 тысяч иностранных студентов, к 2029 году мы планируем увеличить их число до 100 тысяч. Наша страна, являющаяся участницей Болонского процесса, применяет европейские стандарты обеспечения качества и сопоставимости образовательных степеней", – заявил он.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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Канат Болысбек
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