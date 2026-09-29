Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1% ВВП – Токаев

Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах Казахстана увеличить расходы на науку до 1% ВВП. Об этом глава государства заявил на встрече с ректорами ведущих вузов и руководителями научных институтов Германии, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, вторым важным направлением президент нашей страны назвал совместные научные исследования.

"Казахстан, стремящийся к интеграции в Европейское исследовательское пространство, начал переговоры о присоединении к программе Horizon Europe в качестве ассоциированного участника. Наша страна уже является полноправным участником Европейского партнерства по сырьевым материалам с общим бюджетом более 300 миллионов евро. Проект TiBeRIUM является практическим примером такого сотрудничества. Запущенный в текущем году при финансовой поддержке программы Horizon Europe в размере 7,5 млн евро и при координации Фрайбергской горной академии проект объединяет Восточно-Казахстанский технический университет и Ульбинский металлургический завод. Целью данного проекта является разработка низкоуглеродных производственных цепочек для титана и бериллия. Нам следует расширять именно такое сотрудничество, которое объединяет университеты, науку и промышленность, укрепляет цепочки поставок и обеспечивает переход от сырьевых ресурсов к продукции и технологиям с более высокой добавленной стоимостью", – сказал он.

Третье направление партнерства, по словам главы государства, это трансфер технологий. Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1% ВВП, одновременно создавая стимулы для компаний инвестировать в университетские исследования.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил немецких предпринимателей открывать инженерные лаборатории и центры трансфера технологий при совместных учреждениях, выразив готовность поддерживать такие инициативы посредством софинансирования.

Президент также акцентировал внимание на сфере искусственного интеллекта, которая открывает перспективы для вывода сотрудничества на новый уровень.

"В рамках программы AI-Sana более 700 тысяч студентов приобрели сертифицированные навыки в области ИИ. Мы развернули суперкомпьютерный кластер alem.cloud, открыли специализированный исследовательский университет в данной сфере и приняли один из первых в регионе законов об ИИ. Все эти усилия дополняются передовыми суперкомпьютерными технологиями. Это создает новые возможности для сотрудничества с немецкими научными учреждениями и промышленностью. Наше молодое поколение, ориентированное на технологии, может стать надежным партнером для немецких компаний и исследователей. Казахстан в свою очередь может предоставить площадку для апробации прикладных цифровых решений и технологий Индустрии 4.0", – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил историческую связь между казахской и немецкой интеллектуальными традициями, упомянув перевод великим казахским поэтом и мыслителем Абаем Кунанбайулы стихотворения Иоганна Вольфганга фон Гёте "Ночная песнь странника" на казахский язык.

По его словам, этот перевод стал одним из первых интеллектуальных мостов между двумя народами.

В завершение глава государства призвал руководителей ведущих университетов и научных институтов Германии и Казахстана объединить потенциал двух стран для реализации новых проектов.

Ранее Токаев предложил расширить образовательное и научное сотрудничество Казахстана и Германии.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Президент РК выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

Глава государства и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе. Кроме того, Токаев провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.