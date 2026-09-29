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Политика

"Примите его как знак особого уважения": Токаев наградил президента ФРГ орденом "Алтын Қыран"

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 21:06 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев наградил президента Федеративной Республики Германия орденом "Алтын Қыран". Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении на церемонии награждения глава государства подчеркнул значительный вклад президента Франка-Вальтера Штайнмайера в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Германией.

"Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность диалогу и единству снискали Вам глубокое уважение и способствовали укреплению доверия и сотрудничества Германии с партнерами по всему миру. Сегодня Германия – одна из наиболее динамичных и инновационных стран, задающая высокие стандарты в промышленности, науке и технологиях и вносящая значительный вклад в формирование будущего мировой экономики", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Франка-Вальтера Штайнмайера в развитии двусторонних отношений.

"Мы высоко ценим Вас, г-н президент, как верного и надежного друга Казахстана и выдающегося государственного деятеля международного уровня. Учитывая Ваш значительный личный вклад в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Германией и наращивание нашего взаимодействия, я с большим удовольствием вручаю Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран". Примите его как знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа", – заявил глава государства.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что неизменно уделяет особый интерес и внимание Центральной Азии.

"Казахстан и его народ имеют большое значение для меня. Полагаю, что наши страны могут вместе достичь еще большего. Я всегда с теплотой вспоминаю свои визиты в Казахстан. Уверен, что наши дружественные отношения будут долгосрочными и нерушимыми", – сказал президент.

Ранее в Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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Канат Болысбек
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