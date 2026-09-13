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События

Токаев провел встречу с премьер-министром Эфиопии и пригласил его в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев, Абий Ахмед, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 12:41 Фото: Акорда
13 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе расширения политического диалога, активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отметили в Акорде.

"Мы с большим уважением относимся к вашей стране. Наше посольство в Аддис-Абебе, действующее на постоянной основе, было одним из первых дипломатических представительств Казахстана на Африканском континенте. Кроме того, Казахстан представлен в Африканском Союзе в качестве наблюдателя. Поэтому наш интерес к Африке является совершенно очевидным и устойчивым. Хотел бы подчеркнуть наш неизменный интерес к вашей стране, а также наше стремление развивать и укреплять отношения с Эфиопией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, имеющийся значительный потенциал для наращивания взаимной торговли позволяет активизировать деловое партнерство.

Собеседники договорились направить делегации двух стран для взаимного знакомства с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом, а также для изучения перспектив создания в Казахстане хаба для поставок чайной, кофейной и цветочной продукции из Эфиопии.

Абий Ахмед поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением выборов в Курултай Республики Казахстан, отметив высокий уровень взаимопонимания и конструктивного взаимодействия между двумя странами.

"Эфиопия также стремится повышать благосостояние своих граждан и укреплять институциональный потенциал государства. В этом направлении мы продолжаем перенимать передовой опыт, в том числе у дружественных стран, таких как Казахстан. Как вы отметили, Казахстан уже имеет посольство у нас. Мы также рассмотрим возможность открытия нашего посольства в вашей стране. Уверен, это будет способствовать укреплению и расширению наших отношений", – подчеркнул глава правительства Эфиопии.

В завершение глава государства пригласил премьер-министра Эфиопии посетить Казахстан с официальным визитом.

Ранее Токаев встретился с наследным принцем Абу-Даби на полях саммита БРИКС.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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