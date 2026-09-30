Токаев прилетел в Мюнхен: президент проведет встречи с властями Баварии и бизнесом

Сегодня, 30 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Германии, прибыл в Мюнхен, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК проведет встречи с руководством правительства и Ландтага Баварии, а также с представителями бизнес-структур.

Кроме того, глава государства примет участие в открытии казахстанско-баварского технологического форума.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Уже 29 сентября во время брифинга для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом в 2027 году.