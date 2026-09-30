#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
439.37
498.6
5.22
Политика

Токаев прилетел в Мюнхен: президент проведет встречи с властями Баварии и бизнесом

Токаев, самолет, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 14:44 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Германии, прибыл в Мюнхен, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК проведет встречи с руководством правительства и Ландтага Баварии, а также с представителями бизнес-структур.

Кроме того, глава государства примет участие в открытии казахстанско-баварского технологического форума.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 14:44
"Примите его как знак особого уважения": Токаев наградил президента ФРГ орденом "Алтын Қыран"

Уже 29 сентября во время брифинга для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом в 2027 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
флаги Казахстана и Германии
15:00, Сегодня
АО "Фонд развития промышленности" привлекает финансирование с европейского рынка
Токаев прилетел в Казань
17:50, 21 февраля 2024
Токаев прилетел в Казань
Токаев прибыл в Азербайджан
13:08, 11 марта 2024
Токаев прилетел в Азербайджан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елдос Сметов бросает соперника на Азиаде
15:56, Сегодня
Елдос Сметов поделился планами после поражения в финале Азиады
Александр Шевченко на Азиаде-2026
15:48, Сегодня
Шевченко и Данилина за один час обыграли теннисистов Узбекистана на Азиаде-2026
Казахстанские шутеры завершили своё участие на Азиатских играх
15:46, Сегодня
Казахстанские шутеры завершили своё участие на Азиатских играх
Игроки &quot;Жетысу&quot; в матче КПЛ
15:35, Сегодня
Легионеры аутсайдера КПЛ "Жетысу" бойкотируют тренировки клуба
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: