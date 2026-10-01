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Политика

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму председателю КНР

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:53 Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму председателю КНР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 1 октября 2026 года, Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной со дня образования Китайской Народной Республики.

"Эта дата, олицетворяющая обновление и модернизацию, занимает особое место в истории великого Китая. Сохраняя свои самобытные традиции и богатую культуру, ваша страна демонстрирует яркий пример развития и экономического подъема. Впечатляющие достижения Китая в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой экономики, безусловно, вызывают восхищение всего мира", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, основанное на дружбе и добрососедстве, сегодня развивается беспрецедентными темпами.

Кроме того, президент подчеркнул, что состоявшаяся в этом году встреча в Шанхае укрепила общее видение перспектив взаимного сотрудничества и открыла новые горизонты многогранного взаимодействия.

Президент пожелал председателю КНР успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.

1 октября глава государства также поздравил президента Нигерии Болу Ахмеда Тинубу с Днем Независимости.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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