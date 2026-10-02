Токаев: ИИ должен помочь Казахстану ускорить технологическую модернизацию

В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, в ходе которого был рассмотрен вопрос глубокой цифровой трансформации промышленного сектора, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.

"Согласно отчету ООН о промышленном развитии за 2026 год, ИИ признан одним из пяти трансформационных мегатрендов, меняющих облик мировой экономики. За последние пять лет доля патентов, связанных с искусственным интеллектом в общем объеме заявок, выросла примерно втрое. Это свидетельствует о фундаментальном технологическом сдвиге. Конкуренция идет уже не только за природные ресурсы, капитал и рынки сбыта, но и за скорость повышения эффективности производств. Для Казахстана важно своевременно использовать открывающиеся возможности. Главная задача – повысить производительность труда, ускорить технологическую модернизацию и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Искусственный интеллект должен стать одним из ключевых инструментов в этой работе". Касым-Жомарт Токаев

Президент РК также сообщил, что в рамках cтратегии Digital Kazakhstan до 2029 года выстраивается комплексная национальная экосистема искусственного интеллекта, призванная приносить ощутимые экономические результаты.

"За 8 месяцев этого года объем промышленного производства составил около 46 трлн тенге. Обрабатывающая промышленность выросла на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, чтобы поддерживать высокие темпы экономического роста, мы должны повышать производительность труда, модернизировать промышленную базу и расширять производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Ключевую роль в достижении этой цели играет искусственный интеллект. Истинная ценность ИИ заключается в расширении человеческих возможностей. ИИ позволяет инженерам принимать более точные решения, увеличивает производительность труда и предоставляет руководству аналитическую информацию в режиме реального времени для принятия оперативных и обоснованных решений. Именно на этом принципе основана наша промышленная политика". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев поручил правительству определить, где в промышленности нужен ИИ. Подробности – тут.

