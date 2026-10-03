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События

Токаев освободил от должностей еще нескольких руководителей в Минобороны

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 14:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
3 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев снял с должностей двух заместителей министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение главы государства опубликовала Акорда:

Каныш Асанханович Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК;

Алмаз Дженишевич Джумакеев освобожден от должности заместителя министра обороны РК;

Канат Сериккалиевич Ниязбеков освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 14:44
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Ранее министр обороны Айдос Мырзахметов провел рабочее совещание с руководящим составом Минобороны, на котором определил ключевые задачи по дальнейшему развитию и реформированию Вооруженных сил.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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