Токаев освободил от должностей еще нескольких руководителей в Минобороны
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
3 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев снял с должностей двух заместителей министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами, сообщает Zakon.kz.
Распоряжение главы государства опубликовала Акорда:
Каныш Асанханович Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК;
Алмаз Дженишевич Джумакеев освобожден от должности заместителя министра обороны РК;
Канат Сериккалиевич Ниязбеков освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК.
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