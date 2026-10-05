50 объектов и 48 воинских частей: Токаеву доложили о масштабной проверке Минобороны
По данным пресс-службы Акорды за 5 октября 2026 года, масштабная проверка затрагивает 50 объектов, включая 48 воинских частей. Для ее осуществления сформирована группа из ведущих специалистов системы государственного аудита и экспертов в области IT и связи.
В рамках аудита будет дана оценка положению дел во всех ключевых направлениях деятельности Вооруженных сил.
В частности, это материально-техническое обеспечение воинских подразделений, подготовка личного состава, проведение воинских учений, развитие военной инфраструктуры, модернизация вооружений и техники, работоспособность цифровых систем.
Также президент был проинформирован о результатах завершившегося аудита государственного оборонного заказа.
По его итогам ВАП направила правительству и профильным государственным органам 57 конкретных рекомендаций и поручений для устранения выявленных нарушений.
Главе государства также был представлен доклад о ходе плановых аудиторских проверок, затрагивающих приоритетные направления экономического развития и социальной сферы.
Кроме того, Алихан Смаилов сообщил об итогах состоявшегося в Астане 63-го заседания Совета правления Азиатской организации высших органов аудита с участием представителей 19 стран региона. Мероприятие подобного формата было проведено в Казахстане впервые.
"По итогам встречи президент поставил ряд конкретных задач по проведению аудита министерства обороны и дальнейшему развитию всей системы государственного аудита", – говорится в официальной публикации.
26 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". Тогда президент поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".