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Политика

50 объектов и 48 воинских частей: Токаеву доложили о масштабной проверке Минобороны

Токаев, Смаилов, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:10 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Главе государства был представлен отчет о ходе внепланового аудита эффективности использования бюджетных средств в министерстве обороны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 5 октября 2026 года, масштабная проверка затрагивает 50 объектов, включая 48 воинских частей. Для ее осуществления сформирована группа из ведущих специалистов системы государственного аудита и экспертов в области IT и связи.

В рамках аудита будет дана оценка положению дел во всех ключевых направлениях деятельности Вооруженных сил.

В частности, это материально-техническое обеспечение воинских подразделений, подготовка личного состава, проведение воинских учений, развитие военной инфраструктуры, модернизация вооружений и техники, работоспособность цифровых систем.

Также президент был проинформирован о результатах завершившегося аудита государственного оборонного заказа.

По его итогам ВАП направила правительству и профильным государственным органам 57 конкретных рекомендаций и поручений для устранения выявленных нарушений.

Главе государства также был представлен доклад о ходе плановых аудиторских проверок, затрагивающих приоритетные направления экономического развития и социальной сферы.

Кроме того, Алихан Смаилов сообщил об итогах состоявшегося в Астане 63-го заседания Совета правления Азиатской организации высших органов аудита с участием представителей 19 стран региона. Мероприятие подобного формата было проведено в Казахстане впервые.

"По итогам встречи президент поставил ряд конкретных задач по проведению аудита министерства обороны и дальнейшему развитию всей системы государственного аудита", – говорится в официальной публикации.

26 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". Тогда президент поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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