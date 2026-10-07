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Политика

Татьяна Савельева назначена заместителем министра обороны Казахстана

Татьяна Савельева, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:53 Фото: Facebook/Татьяна Савельева
Бывший депутат Курултая Татьяна Савельева стала новым заместителем министра обороны Казахстана. Соответствующий документ сегодня, 7 октября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Савельева Татьяна Михайловна назначена заместителем министра обороны Республики Казахстан".

Другим распоряжением президента Аскер Бейсенов был освобожден от должности замминистра обороны РК.

Татьяна Савельева родилась 11 апреля 1976 года в Акмолинской области. Окончила Акмолинский аграрный университет (2001, специальность "Экономика и менеджмент"), Евразийский национальный университет (2007, специальность "Экономика").

Трудовую деятельность начала с должности ведущего специалиста Управления финансов Астаны (1999-05.2002). Затем занимала различные должности в Управлении разработки республиканского бюджета Департамента госбюджета Министерства финансов РК (05.2002-10.2002), в Департаменте бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (10.2002-11.2008), в Департаменте бюджетного планирования и прогнозирования, бюджетного планирования Министерства финансов РК (06.2012-04.2016). Была вице-министром финансов РК (05.04.2016-28.03.2023).

Также была кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (15.02.2023), депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (28.03.2023-01.07.2026), секретарем, председателем Комитета по финансам и бюджету (14.02.2024-01.07.2026), кандидатом в депутаты Курултая РК по партийному списку ОО "Партия "Әділет" (21.07.2026), депутатом Курултая РК I созыва от партии "Әділет" (с 27.08.2026), членом Комитета по финансам и бюджету (с 28.08.2026).

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:53
Токаев назначил нового министра обороны

7 октября 2026 года Курултай досрочно прекратил полномочия депутата Татьяны Савельевой. Председатель Курултая Айбек Дадебай поблагодарил ее за работу в качестве депутата и пожелал удачи на новом месте.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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