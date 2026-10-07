Аскер Бейсенов освобожден от должности заместителя министра обороны РК

Сегодня, 7 октября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Аскера Бейсенова от должности заместителя министра обороны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Telegram-каналы Акорды.

"Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации.

Аскер Бейсенов родился 12 октября 1978 года в Петропавловске. В 1999 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "Финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства". В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция", в 2014 году – Финансовую академию по специальности "Менеджмент".

В армии Казахстана полковник Аскер Бейсенов прошел путь от воспитанника Республиканской военной школы-интерната имени Б. Момышұлы до начальника Департамента экономики и финансов Министерства обороны РК. В разные годы занимал ответственные должности в сфере бюджетного планирования, финансов и аудита. Также проходил службу в дипломатическом корпусе за рубежом.

Являлся заместителем министра обороны с 24 апреля 2023 года.

Другим распоряжением на эту должность была назначена Татьяна Савельева. Ранее сообщалось, что Курултай на пленарном заседании досрочно прекратил ее полномочия депутата.