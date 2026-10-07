Токаев отправится в Туркменистан: стало известно о трех важных встречах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 8-9 октября с рабочим визитом посетит Авазу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"В рамках визита запланировано участие президента в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите", – говорится в сообщении.

Ранее Токаев пригласил премьер-министра Великобритании посетить Казахстан.