Волонтерство, туризм и 200 инициатив: Токаев обозначил новые задачи для Центральной Азии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что важной составляющей гуманитарного сближения является волонтерское движение, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил во время выступления на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

"Опыт Казахстана в реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан" мог бы получить региональное развитие, объединяя молодежь вокруг общих нравственных и гражданских целей. Поэтому предлагаю провести в 2027 году Молодежный форум по вопросам волонтерства под девизом "Центральная Азия – общая территория добрых дел". Непосредственные контакты между народами расширяются и благодаря росту внутрирегионального туризма, открывающего новые возможности для знакомства с историей и культурой наших стран. Мы предлагаем сформировать общий календарь крупных культурных, научных, спортивных и туристических событий в Центральной Азии и Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки и привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров. Все предложенные меры призваны сформировать прочную гуманитарную платформу регионального взаимодействия", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства отдельно остановился на вопросах дальнейшего совершенствования Консультативных встреч.

"На мой взгляд, важно сохранить именно этот формат сотрудничества – как площадки прямого диалога лидеров, свободной от избыточной формализации. Кроме того, считаю, что эффективность нашей работы должна определяться не столько количеством предложений и инициатив, сколько их практической ценностью и результативностью. C 2018 года выдвинуто более 200 инициатив, но лишь незначительная часть этих инициатив была воплощена в жизнь. Как говорится, факты говорят сами за себя. Полагаю возможным, чтобы внешнеполитические ведомства провели инвентаризацию региональных инициатив и определили бы их актуальность и перспективность. Это позволило бы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование нашего формата и реализацию достигнутых договоренностей", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.





Ранее президент Казахстана предложил поручить правительствам разработать и принять совместный План действий, "направленный на увеличение данного показателя хотя бы до 20 млрд долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли".