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Политика

Токаев и лидеры СНГ приняли участие в фестивале национальных блюд

Токаев и лидеры СНГ приняли участие в фестивале национальных блюд, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 22:11 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в павильоне Туркменистана высоким гостям продемонстрировали экспозиции местных бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров. Также было показано литературно-музыкальное представление "Огузлар".

Национальный павильон Казахстана включал несколько тематических зон, отражающих богатое историко-культурное наследие и современные достижения нашей страны.

Главы государств ознакомились с процессом приготовления национальных блюд стран – участниц Содружества.

В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ "Полет скакуна: сила и грация".

Ранее сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов обсудили новые проекты и предстоящие мероприятия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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