Токаев и лидеры СНГ приняли участие в фестивале национальных блюд
Как пишет Акорда, в павильоне Туркменистана высоким гостям продемонстрировали экспозиции местных бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров. Также было показано литературно-музыкальное представление "Огузлар".
Национальный павильон Казахстана включал несколько тематических зон, отражающих богатое историко-культурное наследие и современные достижения нашей страны.
Главы государств ознакомились с процессом приготовления национальных блюд стран – участниц Содружества.
В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ "Полет скакуна: сила и грация".
Ранее сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов обсудили новые проекты и предстоящие мероприятия.