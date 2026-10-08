Токаев и лидеры СНГ приняли участие в фестивале национальных блюд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в павильоне Туркменистана высоким гостям продемонстрировали экспозиции местных бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров. Также было показано литературно-музыкальное представление "Огузлар".

Национальный павильон Казахстана включал несколько тематических зон, отражающих богатое историко-культурное наследие и современные достижения нашей страны.

Главы государств ознакомились с процессом приготовления национальных блюд стран – участниц Содружества.

В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ "Полет скакуна: сила и грация".

Ранее сообщалось, что Токаев и Бердымухамедов обсудили новые проекты и предстоящие мероприятия.