Выборы в маслихаты – президент провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации c премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 октября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной работы маслихатов для обеспечения законных интересов граждан, утверждения местных бюджетов и контроля за развитием регионов. Президент выразил уверенность в том, что обновление депутатского корпуса значительно усилит деятельность местных представительных органов".

В ходе консультаций, проведенных в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции РК, свои предложения по рассматриваемому вопросу высказали премьер-министр Олжас Бектенов и председатель Курултая Айбек Дадебай.

"По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение в полном соответствии с основными положениями Конституции и с учетом высказанных мнений", – следует из официального сообщения Акорды.

24 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты всех уровней. Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, президент отметил, что в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени. Заключительным этапом преобразований, как заявил глава государства, станут выборы в маслихаты всех уровней. Он добавил, что "действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами".