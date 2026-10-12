Как Токаев встретил короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду в Акорде

Сегодня, 12 октября 2026 года, в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды, прибывших в нашу страну с государственным визитом. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба президента РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в честь высоких гостей звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило перед Акордой демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Бельгии.

В ходе торжественного мероприятия глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Филипп представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

Также пресс-служба президента поделилась видео с официальной церемонии встречи короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу.