Как Токаев встретил короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду в Акорде
Отмечается, что в честь высоких гостей звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило перед Акордой демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Бельгии.
В ходе торжественного мероприятия глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Филипп представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.
Также пресс-служба президента поделилась видео с официальной церемонии встречи короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды.
Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу.