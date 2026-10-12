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Политика

Как Токаев встретил короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду в Акорде

король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:20 Фото: akorda.kz
Сегодня, 12 октября 2026 года, в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды, прибывших в нашу страну с государственным визитом. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба президента РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в честь высоких гостей звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило перед Акордой демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Бельгии.

В ходе торжественного мероприятия глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Филипп представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:20

Фото: akorda.kz

король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:20

Фото: akorda.kz

Также пресс-служба президента поделилась видео с официальной церемонии встречи короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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