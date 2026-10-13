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Политика

Королю и королеве Бельгии показали чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента Казахстана

король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:33 Фото: akorda.kz
Король бельгийцев Филипп и королева Матильда в ходе визита уделяют особое внимание знакомству с богатым духовным наследием и традициями казахского народа. Об этом сегодня, 13 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, во время посещения резиденции главы государства Касым-Жомарта Токаева королевская чета осмотрела содержащихся здесь чистокровных лошадей.

Также сообщается, что королю и королеве рассказали о происхождении скакунов и особенностях ухода за ними, им также продемонстрировали образцы национальных конных игр.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу.

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12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля и королевы Бельгии. После Касым-Жомарт Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято совместное заявление.

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Король Бельгии в Астане заговорил на казахском

Позднее президент Казахстана совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане. А 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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