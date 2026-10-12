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Политика

Король Бельгии отметил жест Токаева, который его глубоко тронул

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 13:26 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана провел переговоры с королем и королевой бельгийцев в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 12 октября 2026 года, во время переговоров президент назвал первый государственный визит короля и королевы бельгийцев в Казахстан исторически важным событием, которое открывает новую главу двустороннего партнерства.

"Для меня большая честь приветствовать вас в Астане. Это исторический визит, который вызвал огромный интерес в нашем обществе. Я искренне признателен за то, что в состав представительной делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители правительства и региональных властей, деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. Будучи наследным принцем, вы трижды посещали Казахстан. Мы высоко ценим вашу приверженность развитию отношений с нашей страной и неизменно ощущаем вашу поддержку", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана в Европе.

"В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нам удалось выстроить тесные связи, основанные на искренней дружбе и взаимном уважении. Прочную основу нашего сотрудничества составляет непрерывный политический диалог. Мы внимательно следим за вашими достижениями. Они действительно впечатляют. Нам необходимо равняться на ваш пример и перенимать ваш опыт. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Бельгию пять лет назад и состоявшиеся тогда содержательные переговоры. Мой повторный визит в Брюссель в июне этого года и переговоры с премьер-министром Бартом Де Вевером подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства", – сказал глава государства.

Король Филипп и королева Матильда выразили искреннюю благодарность президенту Казахстана за теплый прием и гостеприимство, особо выделив социально-экономические успехи нашей страны и возросший авторитет Казахстана на международной арене.

король и королева Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 13:26

Фото: akorda.kz

"Казахстан – очень важная для нас страна, которая демонстрирует высокие темпы развития. Большое значение имеет и весь регион Центральной Азии. Мы в Бельгии проявляем большой интерес к вашему региону и приехали сюда в сопровождении представительной делегации. Безусловно, мы хорошо знаем друг друга. На протяжении 35 лет наши страны поддерживают прекрасные отношения, и мы намерены отметить эту знаменательную дату. Вместе с тем мы убеждены, что можем вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. В состав делегации, прибывшей со мной, вошли представители самых разных перспективных отраслей, ориентированных на будущее. Г-н президент, я также знаю, что вы изменили свой график, чтобы уделить нам время и сопровождать нас. Мы глубоко тронуты этим жестом. Мы высоко ценим оказанную вами честь и время, которое вы нам уделили", – сказал король бельгийцев Филипп.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу. 12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля и королевы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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