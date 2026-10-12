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Политика

Король Бельгии – Токаеву: Мы все очень впечатлены развитием страны под вашим руководством

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47 Фото: akorda.kz
Сегодня, 12 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Филиппом и королевой Матильдой в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров в Акорде Касым-Жомарт Токаев приветствовал первый в истории государственный визит короля и королевы бельгийцев в Казахстан и Центральную Азию.

"Для меня большая честь приветствовать вас по случаю этого поистине исторического события и отметить неизменную дружбу между нашими государствами. Ваше Величество король Филипп, хотел бы выразить глубокое восхищение вашим самоотверженным служением Бельгии. В период вашего правления Королевство Бельгия продолжает успешно развиваться и укреплять свои заслуженные позиции на мировой арене. Ваша преданность своему народу и неустанные усилия по укреплению взаимопонимания между различными сообществами Бельгии воплощают объединяющую роль Короны. Мы также придаем большое значение единству в многообразии и стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью нашего общего будущего. Вызывает искреннее восхищение ваша многолетняя приверженность развитию предпринимательства, знаний и инноваций. Неизменная поддержка, которую королевская семья оказывает бельгийскому бизнесу, заслуживает нашего глубокого уважения и признательности. Ваше Величество королева Матильда! Ваше присутствие придает этому визиту особую теплоту и значимость. Ваша чуткость и благородство, с которыми вы уделяете внимание вопросам защиты детей, образования и человеческого достоинства, вызывают глубокое восхищение. Эти благородные цели находят живой отклик в сердцах наших граждан", – отметил президент Казахстана.
король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию как проверенного временем и надежного партнера в Европе.

"В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Ваш визит придает новый импульс подготовке к этой знаменательной дате и открывает возможности для наполнения нашего сотрудничества конкретными результатами. Бельгия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана. Ваша страна также входит в десятку крупнейших инвесторов в нашу экономику. Расцениваю это как убедительное свидетельство доверия к экономическому будущему Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
король Бельгии Филипп и королева Матильда, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил имеющийся значительный потенциал для расширения взаимодействия между нашими странами в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и искусственного интеллекта.

"С особым удовлетворением приветствую представителей государственных органов, региональных властей и деловых кругов, известных ученых и представителей средств массовой информации, сопровождающих Ваши Величества. С нетерпением ожидаю завтрашнего четвертого заседания Казахско-бельгийского делового совета. Отрадно видеть, как эта инициатива превращается в эффективную платформу для реализации перспективных возможностей и достижения устойчивых практических результатов. Мы также высоко ценим взаимодействие с Бельгией в рамках Европейского союза и на многосторонних площадках. В условиях растущей глобальной неопределенности партнерские отношения, основанные на доверии, уважении и взаимопонимании, приобретают особую значимость. Убежден, что самые значимые достижения в наших отношениях еще впереди. Со своей стороны приложу все усилия для обеспечения полной реализации достигнутых в ходе данного визита договоренностей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Король бельгийцев Филипп выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием и вспомнил свои предыдущие визиты в Казахстан в качестве наследного принца.

король Бельгии Филипп и королева Матильда, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

"Мы все очень впечатлены развитием страны под вашим руководством. Те направления, с которыми мы собираемся ознакомиться во время нашего пребывания, очень важны для наших стран – это искусственный интеллект, энергетика, атомная энергетика. Мы вместе будем наблюдать за дискуссиями на круглом столе с участием ученых. С нами приехала большая делегация ректоров университетов, представителей компаний", – сказал король Филипп.

В ходе переговоров также выступили члены официальных делегаций двух стран.

В завершение стороны выразили удовлетворение широким спектром представленных инициатив и подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию практического сотрудничества.

король Бельгии Филипп и королева Матильда, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

Также в Telegram-канале Акорды показали, как королевская чета любуется панорамой Астаны из резиденции "Акорда".

президент РК Касым-Жомарт Токаев, король Бельгии Филипп и королева Матильда, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

король Бельгии Филипп и королева Матильда, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:47

Фото: akorda.kz

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев, который провел с ними краткую беседу.

12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля и королевы Бельгии. После Касым-Жомарт Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком составе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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Фото: akorda.kz
21:54, 11 октября 2026
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