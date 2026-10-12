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Политика

Король Бельгии в Астане заговорил на казахском

король и королева Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 17:20 Фото: akorda.kz
На брифинге для представителей СМИ король бельгийцев Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив, что за последние 30 лет страны выстроили прочные, неразрывные связи, сообщает Zakon.kz.

По словам короля, когда Токаев посетил Брюссель и пригласил его совершить государственный визит в Казахстан, у него не возникло ни малейших сомнений в том, что нужно принять это приглашение.

"Я особенно рад, что наш визит проходит в канун празднования 35-летия Независимости Казахстана. Предстоящие три дня позволят нам ближе познакомиться с потенциалом и возможностями, которые открываются перед нашими странами благодаря сотрудничеству. Наша дружба получит дальнейшее развитие благодаря культурному обмену, а визит позволит нам ближе ознакомиться с богатым наследием и самобытностью Казахстана", – сказал король Бельгии.

По словам короля Филиппа, Бельгия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а многие бельгийские компании прочно закрепились на казахстанском рынке.

Он подчеркнул, что с особым интересом ожидает предстоящее заседание казахско-бельгийского Делового совета.

Король бельгийцев также обратил внимание на возросший авторитет Казахстана на международной арене и динамичный рост во всех отраслях экономики.

"Впечатляет то, как Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. Совсем недавно народ Казахстана поддержал конституционную реформу, отражающую новые амбиции страны. По всем меркам Казахстан сегодня представляет собой современное общество, опирающееся на многовековые основы и почитающее традиции. Благодаря высокообразованному населению, многочисленному среднему классу и современной инфраструктуре страна готова отвечать на вызовы будущего. Казахстан находится в авангарде цифровизации и разрабатывает уникальные решения, в частности, в сфере искусственного интеллекта. Высокий интерес представляет для нас возможность посетить центр Alem.AI и обсудить возможности для развития синергии между нашими странами", – сказал он.

Король Филипп выразил намерение поближе ознакомиться с богатой историей и культурой Казахстана

"Я с большим нетерпением жду посещения знаковых достопримечательностей и музеев Астаны и Алматы, которые позволят нам прикоснуться к истории, уходящей корнями в эпоху Золотой Орды. Вместе с бельгийской делегацией я с воодушевлением ожидаю знакомства с природным и культурным богатством Казахстана, столь ярко описанным непревзойденным Абаем и составляющим основу казахской национальной идентичности. Казахстан олицетворяет гостеприимство – қонақжайлық. Страна активно содействует укреплению согласия и взаимопонимания не только внутри общества, но и на региональном и международном уровнях. Казахстан всегда играл важную роль в этом направлении", – отметил он.

В завершение король бельгийцев еще раз выразил признательность за гостеприимство.

"Надеюсь, я правильно произнесу выражение "Шанырағыңыз биік болсын", которое как нельзя лучше передает дух государственного визита в Казахстан. Оно олицетворяет семейное единство, преемственность поколений, благополучие, мир и общий дом", – подытожил король Филипп.

Президент Касым-Жомарт Токаев на брифинге рассказал о достигнутых во время переговоров договоренностях с королем Бельгии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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