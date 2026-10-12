Токаев и король Бельгии приняли совместное заявление: о чем договорились стороны

12 октября 2026 года Акорда разместила совместное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля бельгийцев Филиппа, сообщает Zakon.kz.

На сайте главы государства отмечено, что по приглашению Токаева король и королева прилетели в Казахстан.

Известно, что глава нашего государства и бельгийский монарх обстоятельно обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-бельгийских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Подтверждая стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных отношений между Казахстаном и Бельгией в духе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, стороны:

отметили, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Бельгией развивается в рамках тесного диалога и в атмосфере взаимного доверия и уважения; выразили готовность продолжить тесное сотрудничество в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, от 21 декабря 2015 года; с удовлетворением отметили устойчивое присутствие бельгийского бизнеса в Казахстане и значительный потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли и инвестиций; приветствовали деятельность Делового совета "Казахстан – Бельгия" и проведение его четвертого заседания в рамках государственного визита как важного механизма развития связей между деловыми кругами двух стран; подтвердили важность дальнейшего развития сотрудничества в сферах критически важных минералов, нефтехимии, промышленности и машиностроения, транспорта и логистики, возобновляемой энергетики; подчеркнув стратегическое значение сотрудничества в области критически важных минералов, приветствовали проведение в рамках государственного визита Круглого стола по критическим минералам; отметили важность дальнейшего развития транспортно-логистического сотрудничества и повышения взаимосвязанности между Европой и Азией, а также подчеркнули растущую роль Транскаспийского международного транспортного маршрута как надежного и устойчивого транспортного сообщения между Азией и Европой; отметили растущее значение цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций для устойчивого экономического развития и конкурентоспособности двух стран; выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий, суперкомпьютерной инфраструктуры и центров обработки данных; подчеркнули значительный потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства и выразили намерение содействовать расширению взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, развитию пищевой промышленности и внедрению современных агротехнологий; приветствовали проведение казахстанско-бельгийского форума ректоров в рамках государственного визита и выразили поддержку развитию совместных образовательных программ, академической мобильности, проведению совместных научных исследований и созданию партнерств между университетами и научными центрами; подтвердили важность укрепления сотрудничества в области здравоохранения, включая усиление роли первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках Глобальной коалиции Всемирной организации здравоохранения по ПМСП на основе принципов Алма-Атинской декларации по ПМСП 1978 года, Декларации Астаны 2018 года и реализацию совместных инициатив согласно договоренностям, которые будут достигнуты по итогам конференции "К 50-летию Алма-Атинской декларации: формирование сильной первичной медико-санитарной помощи для будущих поколений", которая состоится 14 октября 2026 года в Алматы; подтвердили важность дальнейшего укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, продвижения культуры мира, взаимного уважения и толерантности; подчеркнули важность совместных усилий в борьбе с изменением климата, дефицитом водных ресурсов и деградацией окружающей среды, а также продвижения устойчивого развития; приветствовали вступление в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение между Казахстаном и странами Бенилюкс об освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов от 7 ноября 2024 года; приложат усилия для завершения переговоров и подписания двустороннего соглашения об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, представительств при международных организациях и консульских учреждений, предусмотрев это в качестве одного из практических результатов к празднованию 35-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия в 2027 году; подтвердили приверженность многосторонности, принципам международного права и центральной роли Организации Объединенных Наций в поддержании международного мира и безопасности, обеспечении устойчивого развития и решении глобальных вызовов; договорились активизировать двусторонний политический диалог по вопросам международной повестки дня и экономического развития в рамках ООН, ОБСЕ, а также многосторонних площадок в формате "РК – ЕС" и "ЦА – ЕС"; выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года.

Касым-Жомарт Токаев и король Филипп выразили удовлетворение итогами переговоров и подтвердили обоюдную решимость придать новый импульс казахстанско-бельгийскому партнерству.

Стороны выразили уверенность в том, что первый государственный визит короля в Казахстан станет важной вехой в истории двусторонних отношений и заложит основу для их дальнейшего качественного развития.

Ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии провели брифинг для представителей СМИ.