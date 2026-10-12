Флаг Казахстана на главной площади Брюсселя и новые соглашения: Токаев рассказал об итогах переговоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии Филипп провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства вновь подчеркнул, что исторический государственный визит короля и королевы бельгийцев открывает новую славную главу в истории двусторонних отношений и служит ярким свидетельством дружбы между народами Казахстана и Бельгии.

"Ваша преданность своему народу и неустанные усилия по укреплению взаимопонимания между различными общинами Бельгии воплощают объединяющую роль Короны. В эти непростые времена Ваш моральный авторитет и непоколебимое чувство долга внушают уверенность и заслуживают глубокого уважения. Я искренне признателен Вам за дружбу и неизменную на протяжении многих лет приверженность укреплению связей с Казахстаном. Рад, что сегодня мы можем вместе внести вклад в упрочение этих связей. Благодаря Вашим неустанным усилиям и весомой поддержке мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее нашего сотрудничества", – сказал президент.

Далее Токаев поделился некоторыми итогами плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружеской и конструктивной атмосфере.

"Мы подтвердили решимость крепить многоплановое партнерство между Казахстаном и Бельгией. Наши отношения не обременены политическими разногласиями или нерешенными вопросами. Это создает прочную основу для расширения сотрудничества по всем направлениям. Экономическое взаимодействие остается одной из ключевых опор наших двусторонних отношений. Бельгия входит в число ведущих инвестиционных партнеров Казахстана. С 2005 года объем бельгийских инвестиций в нашу экономику превысил 15 млрд долларов. Мы договорились активизировать взаимодействие и использовать новые возможности в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, цифровизации и космических технологий. Приветствую участие в этом историческом визите представителей ведущих бельгийских компаний. Это наглядно свидетельствует о доверии Бельгии к экономическому потенциалу Казахстана. Наше правительство продолжит создавать благоприятные условия для расширения присутствия бельгийских инвесторов и реализации новых перспективных проектов в Казахстане. Их полная и своевременная реализация будет находиться под моим личным контролем". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, запланированные на завтра Казахско-бельгийский бизнес-форум, форум ректоров и круглый стол по критически важным минералам станут значимыми площадками для воплощения наших общих устремлений в конкретные результаты.

Ожидается, что по итогам этих мероприятий будут подписаны десятки двусторонних соглашений и документов, которые придадут дополнительный импульс развитию партнерства.

Также Токаев рассказал представителям СМИ о достигнутых договоренностях в культурно-гуманитарной сфере.

"Мы подтвердили намерения укреплять прямые связи между университетами, музеями и культурными учреждениями наших стран, а также развивать совместные образовательные программы и академические обмены. Высоко ценю усилия наших бельгийских партнеров, благодаря которым в Национальном музее Казахстана представлены выдающиеся произведения Джеймса Энсора. Приветствуем также развитие сотрудничества между Almaty Museum of Arts и KANAL-Centre Pompidou, что наглядно отражает творческий потенциал Бельгии и ее стремление к развитию культурной сферы. Эти инициативы открывают перед нашими гражданами уникальную возможность познакомиться с богатым художественным наследием Бельгии и способствуют дальнейшему сближению наших обществ. Приветствуем и достигнутый прогресс в упрощении взаимных поездок благодаря внесению изменений в Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов. Принятое сегодня Совместное заявление отражает наши общие приоритеты". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

"Казахстан и Бельгия твердо привержены соблюдению норм международного права, укреплению многостороннего взаимодействия и мирному урегулированию конфликтов. В условиях нарастающей глобальной неопределенности диалог, взаимное доверие и ответственная дипломатия приобретают особую значимость. Мы подтвердили важность стратегического партнерства Казахстана с Европейским союзом, закрепленного в соглашениях, подписанных в ходе моего недавнего визита в Брюссель". Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава государства поблагодарил бельгийских коллег за теплый и символичный жест, отметив, что в эти минуты на центральной площади Брюсселя Гран-Плас, перед зданием городской ратуши, впервые поднимается государственный флаг Казахстана.

"Национальный девиз Бельгии "L’union fait la force" – "В единстве сила" – перекликается с казахской мудростью "Бірлік бар жерде тірлік бар" – "Là où il y a de l’unité, il y a de la prospérité". Именно эти общие ценности лежат в основе нашей дружбы. Уверен, что данный государственный визит станет поворотным моментом в истории казахско-бельгийских отношений. Народ Казахстана никогда не забудет вашу доброту, благородство и мудрость", – подытожил президент РК.

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Ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии провели брифинг для представителей СМИ.