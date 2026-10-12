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Политика

Казахстан подтвердил статус регионального лидера

Казахстан подтвердил статус регионального лидера, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 20:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Согласно рейтингу Most Powerful Countries 2026, опубликованному платформой World Population Review, Казахстан занял 34-е место среди 100 государств, войдя в топ-35 самых влиятельных стран мира.

При составлении рейтинга учитывались экономическое и политическое влияние, лидерство, международные союзы и военный потенциал. Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, вошедшей в первую половину списка. Среди постсоветских государств он уступает только России (11-е место), опережая Украину (51-е), Беларусь (57-е), Узбекистан (71-е), Латвию (74-е), Эстонию (75-е), Армению (80-е) и Грузию (91-е). Первые три строчки заняли Китай, США и Индия.

Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан последовательно укрепляет экономическую базу, что подтверждается конкретными показателями. Объем валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за пять лет (2021–2025 годы) составил $114 179,2 млн, а за семь лет (2019–2025 годы) – $155 771,2 млн. Международные резервы страны, включая валютные активы Национального фонда, достигли $129,3 млрд к концу 2025 года, увеличившись на 37% за последние пять лет и на 45,4% за последние семь лет. Золотовалютные резервы составили $70,6 млрд, увеличившись на 91,7% за пять лет.

Международные рейтинговые агентства подтверждают устойчивость отечественной экономики. Так, S&P Global Ratings в 2026 году повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана до BBB со стабильным прогнозом, отметив устойчивость экономики к внешним шокам и достаточность резервов. Moody’s подтверждает рейтинг на уровне Baa1 со стабильным прогнозом, указывая на низкий государственный долг и прочные фискальные позиции.

Иностранные аналитики отмечают, что Казахстан остается главным торговым центром Центральной Азии. В 2025 году на долю республики пришлось около 51% совокупного товарооборота стран региона – $143,9 млрд из $281,4 млрд. Это означает, что на Казахстан приходится более половины регионального товарооборота. Еще нагляднее ситуация с экспортом. Так, из $139,9 млрд регионального экспорта $79 млрд, или почти 57%, пришлось на Казахстан. Иными словами, более половины экспорта Центральной Азии обеспечила одна страна.

Такой перевес объясняется не только масштабами экономики, но и развитой транспортно-логистической инфраструктурой, наличием крупных экспортных маршрутов и диверсифицированной структурой поставок – от нефти и металлов до сельхозпродукции и товаров обрабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что международные эксперты отметили, что благодаря активному развитию промышленности и привлекаемым инвестициям Казахстану удается сохранять статус первой экономики Центрально-Азиатского региона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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