Экс-министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев назначен послом в Австрии

Сегодня, 13 октября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Акорды, Ермек Кошербаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене.

Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы. В 1988 году окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, в 1993 году – Дипломатическую академию МИД СССР.

В разные годы работал в Министерстве иностранных дел Казахстана, Аппарате президента и правительстве. Занимал руководящие должности в компаниях "КазТрансОйл" и "КазМунайГаз", а также в частных и общественных организациях.

В 2010-2014 годах был заместителем и первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, в 2014-2018 годах – вице-министром и ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства.

В 2018-2020 годах работал в Министерстве иностранных дел, в 2020-2023 годах был послом Казахстана в России, в 2023-2025 годах – акимом Восточно-Казахстанской области.

С февраля по сентябрь 2025 года занимал должность заместителя премьер-министра. 26 сентября 2025 года был назначен министром иностранных дел Казахстана. 2 сентября 2026 года на эту должность был назначен Мухтар Тлеуберди.

Кроме того, Еркин Тукумов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Исламской Республике Пакистан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Фото: пресс-служба МИД РК

Тукумов родился 2 июля 1973 года. В 1997 году окончил Институт международных отношений Варшавского университета (Польша), в 2016 году – Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (США).

Свою карьеру начал в 1997 году в качестве старшего научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК.

В 2000 году назначен заведующим Отделом внешнеполитических исследований КИСИ, в 2007-2008 годах – заведующий сектором стратегического анализа Информационно-аналитического центра, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С 2008 по 2010 годы работал заместителем директора, директором Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел РК, в 2010-2018 годах – заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности РК.

В 2018 году назначен Генеральным консулом РК в Казани, а в 2019-2022 годах занимал должность советника-посланника посольства Казахстана в России. В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте. Уже в июне 2025 года был назначен послом по особым поручениям МИД РК и Специальным представителем президента Казахстана по Афганистану.

Еще одним указом Сайлаукызы Саулекуль освобождена от должностей чрезвычайного и полномочного посла в королевстве Марокко и в республике Того по совместительству.

Сайлаукызы Саулекуль родилась в 1968 году в Алматы.

В 1992-1993 годах преподавала французский язык в Алматинском государственном университете имени Абая. С 1993 по 2012 год работала в центральном аппарате МИД Казахстана и дипломатических представительствах страны во Франции, Израиле, Бельгии и Вьетнаме.

В 2012-2015 годах возглавляла Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте Казахстана. В 2015-2021 годах занимала должность заместителя директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.

В марте 2021 года назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Марокко. В марте 2024 года стал послом Казахстана в Того по совместительству.