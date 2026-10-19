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Политика

Токаев провел кадровые перестановки в Аппарате Совета Безопасности

Арман Абдрасилов, Азамат Дюсембеков, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:32 Фото: primeminister.kz, akorda.kz
Сегодня, 19 октября 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Аппарате Совета Безопасности (СБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, распоряжениями главы государства назначены:

  • Абдрасилов Арман Аскарович – заведующим Ситуационным центром Аппарата Совета Безопасности РК;
  • Дюсембеков Азамат Нурланович – заведующим Отделом правоохранительной системы Аппарата Совета Безопасности РК.

Арман Абдрасилов родился 25 декабря 1980 года в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Арман Абдрасилов, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:32

Фото: primeminister.kz

Трудовую деятельность он начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ.

С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК. В 2013-2020 годах – сооснователь, визионер, GR-директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибератак".

В августе 2020 года был назначен председателем правления Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде". С ноября 2022 года по февраль 2025-го работал управляющим партнером в ТОО "Brain Trust".

В феврале 2025 года был назначен заместителем заведующего Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК, а с августа 2025 года и до нового назначения занимал должность заведующего Ситуационным центром СБ РК.

Азамат Дюсембеков родился 17 марта 1980 года в Жезказгане. Окончил Новосибирский государственный университет (2002), Академию Генеральной прокуратуры РФ (2016).

Азамат Дюсембеков, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:32

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность он начал с работы в органах прокуратуры, начальника Управления прокуратуры Карагандинской области, начальника отдела и управления, начальника Службы Генеральной прокуратуры РК (2003).

Также был первым заместителем прокурора Актюбинской области (2018-2019), заместителем заведующего отделом правоохранительной системы Совета Безопасности РК (2019-2022).

С августа 2022 года по сентябрь 2023-го – заведующий отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Администрации президента РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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