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Политика

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 18:36 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и традиционное гостеприимство, а также отметил высокий уровень организации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, президент Казахстана подчеркнул значительный вклад Азербайджана в деятельность Совещания в период председательства, продвижение практических инициатив и укрепление международного авторитета Организации.

В ходе встречи главы государств подчеркнули важность запуска уникального для региона проекта – Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая укрепит цифровую связанность двух стран, обеспечит диверсификацию цифровых коридоров между Европой и Азией, а также откроет новые возможности для всего региона.

"Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономических отношений и подтвердили намерение довести взаимный товарооборот до 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Также были обсуждены перспективы расширения поставок казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана и реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, логистике и сельском хозяйстве.

Кроме того, стороны отметили поступательное укрепление культурно-гуманитарных связей, расширение сотрудничества в сферах образования и туризма, а также активизацию межпарламентского взаимодействия.

По итогам встречи подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства и последовательную реализацию достигнутых договоренностей по всем направлениям двусторонней повестки.

Токаев прибыл в Баку на международный саммит вчера, 14 октября.

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Канат Болысбек
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