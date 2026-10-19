Токаев о главной идее Конституции: Жизнь и безопасность человека – высшая ценность

Фото: akorda.kz

Выступая 19 октября 2026 года на вручении государственных наград спасателям, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас страна вступила на путь кардинальной модернизации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, масштабные реформы осуществляются во всех сферах жизни общества. "Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип "Закон и Порядок", единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны – это нерушимая опора Безопасного Казахстана", – заметил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что благодаря глубоким преобразованиям система государственного управления полностью обновилась. "В стране начал работу однопалатный Курултай. К своей работе приступил и Қазақстан Халық Кеңесі – высший консультативный орган, имеющий конституционный статус. Осуществлена реформа Совета Безопасности. Скоро состоятся выборы в маслихаты всех уровней. В настоящее время по моему поручению началась работа по реформированию Вооруженных сил и формированию армии нового образца. Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе. Стратегической задачей государства является защита Независимости и Суверенитета Казахстана, обеспечение национальной безопасности и защита прав и свобод граждан", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды спасателям и обратился к ним.

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