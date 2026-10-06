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Политика

Токаев и султан Омана обменялись высшими государственными наградами

султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:40 Фото: akorda.kz
Сегодня, 6 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул, что визит султана Омана носит исторический характер, поскольку его можно считать настоящим прорывом в двусторонних отношениях.

"Оман является стратегически важным и проверенным временем партнером Казахстана в арабском мире. На протяжении более трех десятилетий наше сотрудничество развивается в духе доверия, взаимопонимания и поддержки. Сегодня, приветствуя Ваше Величество в Астане, мы выводим наши отношения на исторически значимый уровень. Это первый государственный визит султана Омана в Казахстан и Центральную Азию. Я рассматриваю этот визит как знак искреннего уважения к моей стране и как символ взаимного стремления обеих стран к развитию торговли и сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес, будь то традиционные отрасли – нефть и газ, или такие новые области, как транспорт и логистика, цифровизация и искусственный интеллект, а также обмен информацией о возможностях налаживания торговых связей и о сельскохозяйственной продукции. Мы рады, что у нас есть такой стратегический партнер, как Оман, и будем делать все возможное, чтобы быть надежным партнером Вашей страны", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:40

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил неизменную личную приверженность султана Хайсама бен Тарика Аль Саида укреплению двусторонних отношений.

"Ваше Величество, Вы – великий государственный деятель. Ваш дальновидный подход к государственному управлению и многолетнее служение своему народу заслуживают глубокого уважения. Народ Казахстана относится к Вам с высочайшим почтением и гордится тем, что может называть Оман не только партнером, но и дружественным братским государством. Инвестируя в человеческий капитал, внедряя инновации и создавая экономику, ориентированную на будущее, Вы наглядно демонстрируете, как стратегическое видение способно преобразить государство и обеспечить его устойчивое процветание. Программа Oman Vision 2040 отражает Ваш стратегический курс на формирование диверсифицированной, конкурентоспособной и устойчивой экономики при сохранении национальной идентичности, ценностей и традиций страны. Как истинный лидер, защитник мира и воплощение мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих людей во всем мире и политиков высокого уровня", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:40

Фото: akorda.kz

Президент остановился на роли Омана в укреплении региональной стабильности, развитии межрелигиозного диалога и реализации гуманитарных инициатив.

"Ваше умение выстраивать мосты между различными сторонами и содействовать взаимопониманию способствовало закреплению уникального места Омана в региональных и международных делах. Мы высоко ценим такой подход. Ваша страна по праву считается наиболее эффективным, справедливым и беспристрастным международным посредником. Ваш исторический визит навсегда останется важной вехой в летописи двусторонних отношений Казахстана и Омана. Для меня большая честь вручить Вам, Ваше Величество, орден "Алтын Қыран" в знак признания Вашего неоценимого вклада в укрепление уз дружбы между нашими народами", – отметил глава государства.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид также наградил президента Касым-Жомарта Токаева высшей государственной наградой Султаната Оман – орденом Аль Саида.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в узком и расширенном составе. Позднее президент Казахстана и султан Омана приняли Совместное заявление.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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