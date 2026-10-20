Евгений Кочетов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента

Евгений Кочетов получил должность в Администрации президента (АП) Казахстана. Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 октября 2026 года, стало известно из информации, опубликованной на сайте Акорды:

"Распоряжением главы государства Кочетов Евгений Дмитриевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан".

Евгений Кочетов родился 22 апреля 1988 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В период с 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта МК "Жас Отан" и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан". Был руководителем подразделения Девелопмента АО "Корпорация Цесна" (2013-2014). В разные годы работал в частных коммерческих структурах.

В 2016 году назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО "Казконтент". Также занимал такие должности, как директор Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017), председатель правления АО "Казконтент" (2017-2018).

Вместе с тем работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан" (2018-2019), советником председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру" (2019-2020).

Кроме того, в разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро".

С января 2020 года и по февраль 2023-го работал генеральным директором Корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".

С февраля 2023 года по август 2023-го был вице-министром информации и общественного развития РК.

А с ноября 2023 года и до нового назначения занимал должность вице-министра культуры и информации РК.

С 11 марта 2025 года заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента РК был Канат Кульшманов.

Материал по теме Перевод госслужащих на другие должности: Токаев подписал указ

Другим распоряжением президента Аскар Умаров освобожден от должности директора Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте РК. На этом посту его сменил Канат Кульшманов.