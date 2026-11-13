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Политика

Токаев: Действия, нарушающие Конституцию, будут пресекаться в соответствии с принципом "Закон и Порядок"

Токаев, заседание, Совет безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:59 Фото: akorda.kz
13 ноября 2026 года в ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в связи с задержанием руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что вчера, 12 ноября, СМИ Казахстана передали сообщение о задержании руководителей Фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы".

"Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции. По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось. Но уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции "Закон и Порядок" и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни".Касым-Жомарт Токаев

Токаев уточнил, что Конституция была принята практически единодушно в ходе всенародного референдума 15 марта и вступила в силу 1 июля.

"Она по справедливости получила название Народная Конституция. Нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено".Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, он подчеркнул, что Конституция – это Основной закон государства, это правовой паспорт народа.

"Пренебрегать Конституцией, ее основными положениями равносильно дискриминации народа. Такие действия будут нами пресекаться в соответствии с принципом "Закон и Порядок". Когда речь идет о репутации государства, доверии общества к национальным институтам, международном авторитете Казахстана, мы все, кому народ доверил властные полномочия, должны проявлять принципиальность в отстаивании национальных интересов. Это гражданский и политический долг".Касым-Жомарт Токаев

Фонд "Самрук-Қазына", отметил Токаев, управляет стратегическими активами страны, реализует масштабные инвестиционные проекты, взаимодействует с крупнейшими иностранными компаниями и международными финансовыми институтами.

"За каждым таким соглашением, партнерством стоят многочисленные и многолетние переговоры, обязательства Казахстана и доверие международного сообщества к нашей стране".Касым-Жомарт Токаев

Утром 12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева. В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.

Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

После громкого задержания в Акорде анонсировали оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам развития транспортно-логистической сферы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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