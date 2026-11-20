Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства напомнил, что в своем Послании заявил о необходимости широкого внедрения цифровых технологий, включая искусственный интеллект, в агропромышленный комплекс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие фермерские хозяйства уже сегодня извлекают реальную пользу из применения передовых решений.

"Такие предприятия есть, к примеру, в Северном Казахстане. В частности, хозяйство "Ақселеу", где внедрены цифровые платформы управления производственными процессами и системы спутникового мониторинга. Ведение бухгалтерского учета здесь также автоматизировано. Предприятие вносит существенный вклад в развитие сельской социальной инфраструктуры. Местные жители имеют доступ к системе центрального отопления и качественной питьевой воде. Предприятие на системной основе оказывает поддержку развитию школ, спортивных комплексов и других социальных объектов". Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, продолжает глава государства, благодаря цифровизации обеспечивается высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, укрепляется его конкурентоспособность и улучшается благосостояние сельчан.

"Считаю, что и другие хозяйства должны использовать данные возможности в своих регионах". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что Казахстан вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу.