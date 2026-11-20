20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить рост производительности в растениеводстве, сообщает Zakon.kz.

По его словам, эта стратегическая отрасль лежит в основе продовольственной безопасности страны.

"Это известный факт. Поэтому для нас принципиально важно повысить урожайность культур и снизить себестоимость производства на каждом гектаре. Каким способом решить данную проблему, вроде бы понятно. Напомню, что это можно сделать за счет рациональной структуры посевов, качественных семян, доступных удобрений, точного земледелия, экономного расходования воды". Касым-Жомарт Токаев

Так, с 2023 года ведется планомерная работа по снижению зависимости от производства пшеницы и увеличению доли высокорентабельных культур.

"Диверсификацию посевов можно и нужно продолжить с учетом почвенно-климатических условий и спроса перерабатывающих предприятий. В этом году внесение минеральных удобрений отечественными аграриями впервые достигло 65% от научно обоснованной потребности. Это существенное достижение – еще несколько лет назад данный показатель составлял всего 20%". Касым-Жомарт Токаев

В то же время, продолжает президент РК, важно развивать собственное производство удобрений.

"Ситуация, когда около половины используемых объемов удобрений импортируется, неприемлема. Об этом мы говорили неоднократно. Поэтому сейчас в Туркестанской области реализуется проект строительства завода по выпуску фосфорных удобрений. В Мангистауской области запланировано строительство первого в стране аммиачно-карбамидного комплекса. Правительство окажет необходимую поддержку таким проектам". Касым-Жомарт Токаев

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Ранее Токаев заявил, что Казахстан вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу.