Успешное положение дел в аграрном хозяйстве полностью соответствует интересам государства и народа. Об этом 20 ноября 2026 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем, по его словам, требует своего разрешения застарелый вопрос – сокращение пути от заявки до получения финансирования.

"Решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности, но нуждается в повторении. Другими словами, предстоит внедрить цифровую модель оценки кредитоспособности аграриев. Мы много говорим о внедрении искусственного интеллекта в сельское хозяйство. Недавно мы принимали руководителей ведущих глобальных компаний в области искусственного интеллекта. И они советовали нам заняться вопросом внедрения искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство, потому что прогнозы будущего состояния продовольственной безопасности в мире, к сожалению, пессимистичные". Касым-Жомарт Токаев

Сейчас, продолжил президент РК, проводится комплексный анализ последствий такого природного феномена, как Эль-Ниньо. И надо сказать, что прогнозы достаточно разочаровывающие.

"Но у Казахстана в этой ситуации есть огромное преимущество для того, чтобы использовать данный момент и путем внедрения искусственного интеллекта в эту отрасль вырваться вперед и стать продовольственной базой мирового масштаба. Почему бы и нет? Мне кажется, эту задачу следует адресовать в первую очередь правительству и тому блоку, который занимается данной проблематикой". Касым-Жомарт Токаев

Данный инструмент, считает глава государства, позволит повысить объективность и прозрачность кредитных решений, сократить сроки рассмотрения заявок и административные барьеры.

"В целом, повторяю, нам нужно посмотреть, изучить, каким образом искусственный интеллект мог бы помочь в разы повысить эффективность сельского хозяйства, которая оставляет желать лучшего. И, конечно, следует активно и эффективно использовать финансовые инструменты для повышения производительности сельского хозяйства. А с производительностью отрасли, надо признать, далеко не все благополучно. Правительству совместно с международными финансовыми институтами предстоит разработать специальную программу, в которой будет учтен и передовой мировой опыт. Программа должна быть нацелена на привлечение долгосрочного финансирования, оказание технической и экспертной поддержки, внедрение современных технологий и передовых научных разработок". Касым-Жомарт Токаев

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