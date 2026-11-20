Токаев: Каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание

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На третьем Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди, принимающие решения, влияющие на судьбы граждан, должны быть безупречны в своих намерениях, помыслах и поступках, сообщает Zakon.kz.

Глава государства еще раз повторил: "Никто не может быть выше закона". "Это требование необходимо неукоснительно соблюдать, особенно при реализации программы "Народная стройка". Специальная комиссия, которой предстоит заниматься данным вопросом, приступит к работе. Следует всегда помнить: каждый, кто совершает преступление, неизбежно понесет заслуженное наказание. Тот, кто халатно относится к своим обязанностям, будет освобожден от занимаемой должности. Высокая должность – это прежде всего высокая ответственность. Люди, принимающие решения, влияющие на судьбы граждан, должны быть безупречны в своих намерениях, помыслах и поступках". Касым-Жомарт Токаев Разумеется, уточнил глава государства, никто не умаляет заслуг граждан перед страной. "Однако никто не вправе почивать на лаврах, прикрываясь прежними достижениями. Для меня важны не происхождение человека и занимаемая им должность, а его способность добиваться конкретных результатов. В целом, деловая хватка и инициативность необходимы не только в системе государственного управления, но и во всех сферах деятельности. "Наш народ не случайно говорит: "Ердің атын еңбек шығарады" ("Человека прославляет его труд")". Касым-Жомарт Токаев В конечном счете, отмечает президент, самый благородный поступок – беззаветное служение интересам страны. "Граждане, безупречно и добросовестно отстаивающие интересы нации, всегда будут пользоваться заслуженным уважением. Это незыблемый принцип Справедливого Казахстана. Сегодня здесь собрались люди, искренне радеющие за благополучие народа и преданные своему делу. Государство всегда будет поддерживать вас и высоко ценить ваш труд. Еще раз выражаю всем вам искреннюю благодарность". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме "Почему бы и нет?": Токаев заявил о возможности сделать Казахстан мировой продовольственной базой Также, как подчеркнул Токаев, посягательство на государственную казну, попрание конституционных норм – это тягчайшее преступление против государства.

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