Искусственный интеллект, онлайн-заказы и самозанятость: что поручил Токаев

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о развитии народной цифровой экономики. Документ предусматривает создание новых источников дохода и занятости, расширение возможностей бизнеса и выход отечественных производителей на цифровые рынки, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, правительству поручено: До 1 декабря 2026 года утвердить Комплексный план мер по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса (далее – Комплексный план), направленный на расширение возможностей граждан для получения доходов, развитие цифровой занятости, практическое применение искусственного интеллекта, обеспечение доступа отечественных производителей к рынку сбыта и развитие новых форм экономической деятельности; При разработке и реализации Комплексного плана использовать рекомендации члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу в части развития практических навыков применения искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, в том числе при выполнении оплачиваемых через цифровые платформы заказов; Обеспечить объединение действующих государственных мер поддержки предпринимательства с возможностями частных электронных торговых площадок, банков, логистических компаний и цифровых сервисов в целях расширения производства и реализации отечественной продукции; Обеспечить разработку и внедрение механизмов приема, подготовки, логистики и реализации продукции сельских производителей через действующие электронные торговые площадки и торговые сети с использованием существующей торгово-логистической инфраструктуры и финансовых инструментов; Обеспечить регулярное размещение организациями и субъектами предпринимательства краткосрочных оплачиваемых заказов на действующих цифровых платформах для их последующего выполнения гражданами, предусмотрев подтверждение практического опыта на основании сведений о выполненных заказах; До 31 декабря 2026 года обеспечить формирование упрощенного правового режима цифровой занятости, охватывающего гражданско-правовые, трудовые, налоговые и социальные отношения, возникающие при осуществлении гражданами оплачиваемой деятельности с использованием цифровых платформ, в том числе с проработкой возможности расширения перечня видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых; До 1 апреля 2027 года обеспечить запуск предусмотренных Комплексным планом пилотных проектов цифрового развития в отдельных регионах с установлением показателей их результативности, до 1 сентября 2027 года провести оценку результатов их реализации и определить меры по масштабированию успешных практик. Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено до 15 января 2027 года утвердить региональные планы. В их числе – обучение граждан работе с электронными торговыми площадками и помощь отечественным производителям в продвижении продукции. Ранее Токаеву представили итоги работы Курултая.

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