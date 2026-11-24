Сегодня, 24 ноября 2026 года, Ерсайын Нагаспаев был назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы". До этого он являлся министром промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации Telegram-канал АО "Самрук-Қазына":

"Решением правления АО "Самрук-Қазына" Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ерсайын Нагаспаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".

С февраля 2025 года занимал должность министра промышленности и строительства РК.

В 2021-2025 годах работал управляющим директором в АО "НК "ҚТЖ".

В разные годы работал в Комитете по инвестициям, Министерстве иностранных дел, в Посольстве Казахстана в Российской Федерации. Занимал руководящие должности в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в РГП "Актауский морской международный торговый порт".

Также занимал должности акима города Шахтинска Карагандинской области, заместителя акима города Астаны, председателя правления АО "СПК "Астана".

Немного ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства.

С 20 июля 2026 года "КТЖ" возглавлял Елжас Отыншиев. Уже 12 ноября 2026 года в Комитете национальной безопасности сообщили о его задержании.