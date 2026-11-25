Токаев и Путин встретятся в Москве: раскрыты детали
Фото: akorda.kz
25-26 ноября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.
Об этом проинформировал советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров. Также он раскрыл детали рабочего визита:
"В рамках визита состоится встреча глав государств, на которой будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Президент Казахстана также примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026".
7 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор. Глава нашего государства поздравил президента России с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
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