Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал молодежь не отказываться от чтения классической литературы в эпоху искусственного интеллекта. Об этом 27 ноября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Находясь в Москве с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, глава государства провел встречу с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что критическое мышление невозможно сформировать с помощью одних лишь цифровых технологий. По его мнению, важную роль в этом процессе продолжает играть чтение.

"Хороший тезис прозвучал в отношении критического мышления и так далее. Его невозможно приобрести, нажимая кнопки. Опять же – все это можно приобрести путем чтения. Все-таки чтение еще никто не отменял. Мне говорят, что в эпоху искусственного интеллекта читать "Войну и мир", "Вешние воды" Тургенева или пьесы Чехова – это вчерашний день, и вообще непонятно совершенно. А я утверждаю обратное", – заявил президент Казахстана.

В качестве примера Токаев привел эксперимент с ChatGPT, которому предложили изложить содержание романа Льва Толстого "Война и мир".

По словам главы государства, нейросеть подготовила краткое изложение произведения объемом около 25 страниц, хотя оригинал значительно объемнее.

"А когда его спросили: так это же не "Война и мир", "Война и мир" на 600 страницах был написан. Все остальное неважно. Это уже, я бы сказал, опасное упрощение. Все-таки надо читать", – отметил Токаев.

Президент напомнил, что в Казахстане издал специальный указ о создании читающей нации. Кроме того, в ближайшее время в Астане и Алматы планируют открыть президентские библиотеки, которые будут доступны для посетителей круглосуточно.

Также в ходе встречи глава государства высказался о развитии народной цифровой экономики и возможностях, которые интернет и современные технологии открывают для жителей сельской местности.

"Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов. Но ведь при помощи смартфона, при надлежащем его умелом использовании, можно зарабатывать деньги, сидя в деревне, так условно говоря, или в ауле, при условии, что там работает интернет. Только надо научить людей", – сказал президент.

По мнению Токаева, развитие цифровых навыков позволит сельским жителям зарабатывать самостоятельно, не завися от решений государства.

"Это крайне важно. Очень хорошо, что Вы заметили эту особенность развития искусственного интеллекта. Это я называю народной цифровой экономикой", – заключил глава государства.

Ранее ученица из Караганды Амина Бажикеева рассказала президентам Казахстана и России о своей мечте создать искусственное сердце, способное анализировать состояние человека с помощью ИИ.