После случаев заражения ВИЧ Генпрокуратура проверит 549 медучреждений
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК сообщили, что принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.
Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.
"Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь". Пресс-служба Генеральной прокуратуры
На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.
Данный вопрос находится на особом контроле Генерального Прокурора.
28 июля заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова обнародовала итоги проверки по выявлению ВИЧ в Центральной городской клинической больнице. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной инфицирования трех человек ВИЧ стал человеческий фактор. Факт инфицирования трех пациентов, вероятнее всего, связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур (СОП) при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.