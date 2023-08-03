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Законодательство РК

После случаев заражения ВИЧ Генпрокуратура проверит 549 медучреждений

Проведет проверку 549 медучреждений после случаев инфицирования ВИЧ Фото: gov.kz
Органами внутренних дел ведется расследование уголовного дела по факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК сообщили, что принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.


"Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.

Данный вопрос находится на особом контроле Генерального Прокурора.


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28 июля заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова обнародовала итоги проверки по выявлению ВИЧ в Центральной городской клинической больнице. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной инфицирования трех человек ВИЧ стал человеческий фактор. Факт инфицирования трех пациентов, вероятнее всего, связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур (СОП) при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.

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