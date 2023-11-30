Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На сколько лет могут посадить Куандыка Бишимбаева

На сколько лет могут посадить Куандыка Бишимбаева Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 99 УК РК, убийство, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15-ти до 20-ти лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

Материал по теме

Генпрокуратура: Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью

30 ноября заместитель Генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, что Куандык Бишимбаев подозревается в убийстве с особой жестокостью. Он подчеркнул, что дело Бишимбаева находится на особом контроле Генпрокурора, и заверил, что оно еженедельно обсуждается под непосредственным контролем Генпрокурора. Подробнее по ссылке выше.

Читайте также

Религиозную литературу хотят запретить в казахстанских школах
Религиозную литературу хотят запретить в школах Казахстана
Устанавливать на окнах устройства для защиты детей от падения могут обязать застройщиков в Казахстане
Застройщиков хотят обязать устанавливать защитные механизмы на окнах
"Школьнику с топором" вынесли приговор в Петропавловске
"Школьнику с топором" вынесли приговор в Петропавловске
Динара Халдарова
Бишимбаев Куандык Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: