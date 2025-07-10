Регистрировать и использовать спортивных лошадей будут согласно правилам
Регистрации подлежат спортивные лошади, участвующие в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарь спортивно-массовых мероприятий.
Правилами установлено, что регистрация производится в целях учета спортивных лошадей, участвующих в спортивных мероприятиях.
Регистрацию производит владелец спортивной лошади на основании ветеринарного паспорта в физкультурно-спортивных организациях (ФСО) по месту их нахождения.
Какие документы следует предоставить:
- заявление владельца с указанием породы спортивной лошади, пола, года рождения, клички, номера микрочипа;
- ветеринарный паспорт спортивной лошади или выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;
- документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации личности).
При предоставлении владельцем спортивной лошади полного пакета документов ответственное лицо в течение 5 рабочих дней:
- сверяет предоставленные документы на соответствие сведениям, содержащимся в заявлении;
- вносит сведения в журнал регистрации и снятия с учета спортивных лошадей.
Также в правилах говорится, что при гибели или по желанию владельца спортивная лошадь подлежит снятию с учета по месту ее регистрации.
Снятие с учета осуществляется на основании заявления владельца спортивной лошади в течение 3 рабочих дней с внесением соответствующих сведений в журнал. Заявление для снятия с учета подается в бумажном виде в ФСО по месту регистрации спортивной лошади.
Спортивные лошади используются в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях по конным видам спорта.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные лошади не младше 4 лет и не старше 20 лет.
Не допускается во время спортивных мероприятий:
- использование спортивных лошадей, непригодных к использованию по состоянию здоровья на основании заключения специалиста в области ветеринарии;
- нанесение побоев, травм и увечий;
- применение запрещенных субстанций и (или) методов в спорте (допинга) в целях повышения эффективности их использования.
К участию в соревнованиях допускаются спортивные лошади в хорошей физической форме. Решение о физическом состоянии спортивной лошади и ее допуске к спортивным соревнованиям принимается на основании ветеринарной справки специалиста в области ветеринарии.
Использование спортивных лошадей осуществляется с перерывами на их кормление и восстановление их работоспособности (отдых).
Перевозка спортивных лошадей к месту проведения спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами перевозки животных.
Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили новые Правила формирования единого календаря спортивно-массовых мероприятий.