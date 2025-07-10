Регистрировать и использовать спортивных лошадей будут согласно правилам

Министр туризма и спорта приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей, сообщает Zakon.kz.

Регистрации подлежат спортивные лошади, участвующие в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарь спортивно-массовых мероприятий.

Правилами установлено, что регистрация производится в целях учета спортивных лошадей, участвующих в спортивных мероприятиях.

Регистрацию производит владелец спортивной лошади на основании ветеринарного паспорта в физкультурно-спортивных организациях (ФСО) по месту их нахождения.

Какие документы следует предоставить:

заявление владельца с указанием породы спортивной лошади, пола, года рождения, клички, номера микрочипа;

ветеринарный паспорт спортивной лошади или выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации личности).

При предоставлении владельцем спортивной лошади полного пакета документов ответственное лицо в течение 5 рабочих дней:

сверяет предоставленные документы на соответствие сведениям, содержащимся в заявлении;

вносит сведения в журнал регистрации и снятия с учета спортивных лошадей.

Также в правилах говорится, что при гибели или по желанию владельца спортивная лошадь подлежит снятию с учета по месту ее регистрации.

Снятие с учета осуществляется на основании заявления владельца спортивной лошади в течение 3 рабочих дней с внесением соответствующих сведений в журнал. Заявление для снятия с учета подается в бумажном виде в ФСО по месту регистрации спортивной лошади.

Спортивные лошади используются в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях по конным видам спорта.

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные лошади не младше 4 лет и не старше 20 лет.

Не допускается во время спортивных мероприятий:

использование спортивных лошадей, непригодных к использованию по состоянию здоровья на основании заключения специалиста в области ветеринарии;

нанесение побоев, травм и увечий;

применение запрещенных субстанций и (или) методов в спорте (допинга) в целях повышения эффективности их использования.

К участию в соревнованиях допускаются спортивные лошади в хорошей физической форме. Решение о физическом состоянии спортивной лошади и ее допуске к спортивным соревнованиям принимается на основании ветеринарной справки специалиста в области ветеринарии.

Использование спортивных лошадей осуществляется с перерывами на их кормление и восстановление их работоспособности (отдых).

Перевозка спортивных лошадей к месту проведения спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами перевозки животных.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили новые Правила формирования единого календаря спортивно-массовых мероприятий.