Сколько студентов вузов искусства получат президентские премии

Фото: Zakon.kz

Министр культуры и информации подписал приказ от 8 декабря 2023 года "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, 21 стипендию распределят между студентами и магистрантами: РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" – 4 (студентам);

РГУ "Казахский национальный университет искусств" – 12 (студентам) и 1 магистранту;

РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" – 4 (студентам). Приказ вводится в действие с 25 декабря 2023 года. Размер президентской стипендии составляет для студентов 73 320 тенге, для магистрантов – 173 974 тенге. Ранее сообщалось, что президентские стипендии перераспределили между министерствами. 1088 стипендий распределены между министерствами, которые в свою очередь будут их распределять между вузами.

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