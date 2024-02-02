Экспортно-кредитное агентство внесут в перечень субъектов финансового мониторинга

Агентство по финансовому мониторингу подготовило проект соответствующих поправок в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Указанным проектом предлагается включить в Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга Экспортно-кредитное агентство Казахстана и присвоить ему код 034.

В обосновании сказано, что данное дополнение вносится для приведения в соответствие с подпунктом 3) пункт 1 статьи 3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым установлено что страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования относятся к субъектам финансового мониторинга.

Как известно, Экспортно-кредитное агентство – это юридическое лицо, определяемое решением правительства Казахстана, со специальным правовым статусом. Одним из его видов деятельности является добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 февраля 2024 года.

Планируется, что Экспортно-кредитным агентством станет Компания "KazakhExport". Подробнее о том, чем будет заниматься новое агентство, читайте по ссылке.

О пользе и перспективности его работы высказали свое мнение ряд экспертов.