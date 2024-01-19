Супруге Арыстанбека Мухамедиулы предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве

Появились новые подробности по делу Арыстанбека Мухамедиулы. В столичном суде Zakon.kz рассказали, что супруге экс-министра культуры и спорта, бывшего директора Национального музея предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Согласно данным ведомства, 18 января 2024 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу в отношении экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы, его супруги и адвоката.

"Мухамедиулы предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ст.ст. 24 ч.3 - 367 4.4 УК), а адвокату предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.2) УК)", – говорится в сообщении на официальный запрос корреспондента Zakon.kz.

Кроме того, супруге Мухамедиулы предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ст.368 ч.1 УК).

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20 июня 2023 экс-министра суд приговорил к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

28 сентября начался второй судебный процесс против Мухамедиулы, экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Главное судебное разбирательство в рамках нового судебного процесса началось 29 декабря.

8 января 2024 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны прокурор Олжас Хайруллаев завершил оглашение обвинительного акта.



Согласно обвинительному акту, после того, как суд объединил в одно производство два эпизода, Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" в хищении в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим ответственную государственную должность. По эпизоду об отеле "Дипломат" его обвиняют в рейдерстве и злоупотреблении полномочиями.