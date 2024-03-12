В Казахстане будут заключать договоры между новым собственником жилья и поставщиками комуслуг через сервис

МЦРИАП подготовило приказ о запуске пилотного проекта по оптимизации бизнес-процесса заключения договоров между новым собственником недвижимого имущества и поставщиками коммунальных услуг по городу Алматы и ряду областей, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по оптимизации бизнес-процесса заключения договора между новым собственником недвижимого имущества и поставщиками коммунальных услуг запускается в Алматы, Жетысуской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Исполнителями от областей являются акиматы.

Проект предписывает организациям для участия в пилотном проекте обеспечить:

интеграцию с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным Комитета по информационной безопасности МЦРИАП;

при оказании услуг в рамках пилотного проекта получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

наличие договора совместных работ по информационной безопасности государственных информационных систем;

создание собственного оперативного центра информационной безопасности и обеспечение его функционирования или приобретения услуги оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц, а также обеспечение взаимодействия его с Национальным координационным центром информационной безопасности;

соответствие Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Аппаратам акимов города Алматы, Жетысуской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей необходимо обеспечить все мероприятия, указанные выше до окончания пилотного проекта. Кроме того, до ввода в промышленную эксплуатацию информационной системы не позднее 1 июля 2024 года обеспечить интеграцию при наличии протоколов с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.

В каждом регионе, участвующем в проекте, определен сервис цифровой коммуникации – веб-приложение, информационная система, программный продукт, находящееся на балансе местного исполнительного органа, посредством которых осуществляется взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг.

Порядок заключения публичных договоров

После получения от государственной базы данных ЕГКН данных о смене собственника недвижимости сервисом осуществляется проверка регистрации нового собственника недвижимого имущества в базе мобильных граждан (БМГ) по данному региону.

В случае наличия регистрации в базе мобильных граждан сервис направляет собственнику недвижимости сообщение посредством SMS с предложением заключить договор с поставщиками коммунальных услуг (внесение изменений в базу абонентов) и запросом согласия на сбор, обработку персональных данных.

После получения согласия от собственника недвижимости сервис передает данные по объекту недвижимости в ИС поставщиков комуслуг (ПКУ) или в АРМ сотрудника сервиса для проверки по территории облуживания.

Если объект недвижимости не входит в территорию обслуживания поставщика коммунальных услуг, то информационная система направляет сервису отрицательный ответ. В случае отсутствия у организации ИС ПКУ формирование и отправка отрицательного ответа осуществляется посредством АРМ сотрудника сервиса.

После получения отрицательного ответа сервис направляет собственнику сообщение посредством SMS или в личный кабинет об отсутствии объекта недвижимости собственника на территории обслуживания поставщика коммунальных услуг.

Если объект недвижимости входит в территорию обслуживания поставщика коммунальных услуг, ИС ПКУ вносит изменения о собственнике в базу абонентов и направляет сервису положительный ответ. В случае отсутствия у организации ИС ПКУ формирование и отправка положительного ответа осуществляется посредством АРМ сотрудника сервиса.

После получения положительного ответа сервис направляет собственнику сообщение посредством SMS или в личный кабинет об успешном внесении изменений в базу абонентов поставщика коммунальных услуг.

Заключение индивидуальных договоров

После получения от ЕГКН данных о смене собственника недвижимости сервисом осуществляется проверка регистрации нового собственника в базе мобильных граждан.

В случае наличия регистрации в этой базе сервис направляет собственнику недвижимости сообщение посредством SMS с предложением заключить договор с поставщиками коммунальных услуг (внесение изменений в базу абонентов) и запросом согласия, полученного посредством КДП. А также в личный кабинет ПЭП и MGOV направляется сообщение о необходимости заключения договора на оказание коммунальных услуг с указанием ссылки на сервис в зависимости от территориального расположения объекта недвижимости.

По указанной в сообщении ссылке собственник переходит в соответствующий сервис, где ему предлагается подать заявку на услугу "Заключение договоров на оказание коммунальных услуг при смене владельца недвижимости".

При заполнении заявки по ИИН собственника автоматически заполняются следующие данные:

данные о собственнике из государственной базы данных физлиц: ФИО, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование организации, выдавшей документ;

данные об объекте недвижимости из ЕГКН: кадастровый номер, адрес объекта, вид права, правоустанавливающий документ, номер документа, дата выдачи документа, общая площадь, жилая площадь, полезная площадь, РКА;

информация о количестве зарегистрированных в указанном объекте недвижимости граждан.

После подачи заявки сервисом формируются файлы с образцами договоров на оказание коммунальных услуг.

После ознакомления с образцами договоров собственнику предлагается выбрать поставщика коммунальных услуг из списка, после чего подписать договор QR-подписанием или ЭЦП.

Заявка и подписанный собственником договор поступает в АРМ сотрудника сервиса, где осуществляется проверка на предмет вхождения указанного в заявке объекта недвижимости в территорию обслуживания поставщика коммунальных услуг.

Если объект недвижимости не входит в территорию обслуживания поставщика коммунальных услуг, то формируется мотивированный отказ, подписанный ЭЦП уполномоченного сотрудника организации.

Если объект недвижимости входит в территорию обслуживания поставщика коммунальных услуг, то договор подписывается ЭЦП уполномоченного сотрудника организации.

После подписания договор либо мотивированный отказ поступают в личный кабинет пользователя сервиса с одновременной отправкой уведомления о завершении услуги посредством SMS, а также в личный кабинет ПЭП и MGOV.

При этом государственная корпорация "Правительство для граждан", МЦРИАП, акиматы города Алматы, Акмолинской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей обеспечивают полноту, достоверность, актуальность и целостность предоставленной собственнику информации, защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от собственника имущества в рамках своей компетенции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта.

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