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Законодательство РК

В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег

В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 09:20 Фото: Telegram/antikornews
В Шымкенте осудили бывшего заместителя районного акима мегаполиса. Об этом 2 апреля 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Приговор оглашен накануне, 1 апреля, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента в отношении:

  • заместителя акима Енбекшинского района Тленшина Е.;
  • главного специалиста данного акимата Балкыбекова А.;
  • представителя подрядной организации Манат А.
"Приговор оглашен в присутствии бывших коллег осужденных. Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и три года, соответственно. Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге, выделенных за содержание кладбищ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Как отмечается, по инициативе Антикоррупционной службы в профилактических целях коллективы госслужащих, обвиняемых в коррупции, участвуют в заседаниях суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

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